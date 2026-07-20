Martedì 21 luglio prende il via la terza settimana del Tour de France 2026 con una cronometro individuale di 26,1 km tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La tappa, dopo il giorno di riposo, rappresenta un momento chiave per la classifica generale. Le partenze sono programmate a partire dalle prime ore del mattino, con copertura televisiva e streaming disponibili su vari canali. La cronometro può influenzare significativamente gli equilibri tra i principali concorrenti.

Dopo una giornata di riposo, martedì 21 luglio inizierà ufficialmente la terza settimana del Tour de France 2026 con la sedicesima tappa da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, una cronometro individuale di 26,1 chilometri che può rivelarsi cruciale nella lotta per il podio della generale. Scenari aperti anche nell’ottica della vittoria parziale, con i big che proveranno ad impensierire gli specialisti come Filippo Ganna. Il formidabile cronoman azzurro della INEOS dovrà vedersela infatti soprattutto con il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) e con la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che hanno il potenziale per giocarsi il successo nonostante le fatiche di queste prime due settimane anche grazie alla salita di seconda categoria (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist cronometro Tour de France 2026: orari di partenza, tv, programma, streaming

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