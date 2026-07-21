Sportello lavoro attività in crescita Boom di accessi e 250 nuovi iscritti

Nel 2025 lo Sportello lavoro di Giussano ha registrato un aumento delle attività, con 250 nuovi iscritti, il 56% dei quali sono donne. Il servizio si trova nella palazzina comunale “La Stazione” di via Fermi e viene gestito insieme a Afol Monza Brianza e alla Provincia. L’incremento di accessi evidenzia una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, senza ulteriori dettagli sui numeri complessivi o sui servizi offerti.

Nel 2025 lo Sportello lavoro di Giussano ha registrato un aumento significativo delle attività. Il servizio, ospitato nella palazzina comunale “La Stazione” di via Fermi e gestito in collaborazione con Afol Monza Brianza e la Provincia, ha accolto 250 nuovi iscritti, con una prevalenza femminile pari al 56%. In un’estate calda, che diventa ancora più pesante per chi è in cerca di occupazione, lo Sportello lavoro diventa una certezza. L’utenza che si è rivolta allo sportello presenta caratteristiche molto diversificate: il 44% ha più di 45 anni, mentre oltre un terzo rientra nella fascia 30-45. I giovani sotto i 29 anni rappresentano il 20,8%. La maggior parte degli utenti è di cittadinanza italiana (75,2%), ma è rilevante anche la presenza di cittadini extracomunitari (18,8%) e comunitari (6%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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