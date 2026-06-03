San Paolo | boom di italiani 400mila iscritti AIRE e nuovi record

A San Paolo, il numero di italiani iscritti all'AIRE ha superato i 400.000, raggiungendo nuovi record. La popolazione italiana nella città è superiore a quella di Bologna. Con questa crescita, il nuovo console dovrà gestire circa 300.000 pratiche burocratiche.

Come farà il nuovo console a gestire 300 mila pratiche burocratiche?. Perché la popolazione italiana a San Paolo supera quella di Bologna?. Quali rischi geopolitici minacciano la stabilità della comunità in Brasile?. Cosa cambierà nella gestione dei servizi dopo la partenza di Fornara?.? In Breve Oltre 300 mila pratiche burocratiche e 150 mila passaporti emessi durante il mandato.. 190 mila nuovi cittadini riconosciuti e 40 mila atti di stato civile registrati.. La viceconsole Marianna Haddad ha partecipato alle cerimonie di commiato di Fornara.. Visita di Stato del presidente Sergio Mattarella avvenuta nel luglio 2024.. Il bilancio di Fornara a San Paolo tra crescita demografica e monito geopolitico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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