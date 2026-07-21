Un annuncio ha comunicato la scomparsa di un presidente di una società sportiva di Cento. La notizia ha causato dolore tra i membri della comunità locale e il settore sportivo. La morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che avevano rapporti diretti con il presidente e con la società che rappresentava.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Cento e tutto il panorama sportivo locale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto. La notizia della scomparsa di uno storico dirigente sportivo ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando commozione, sgomento e un immediato cordoglio diffuso. All’età di sessantasette anni si è spenta una figura cardine della pallacanestro centese, un uomo capace di dedicare un’intera esistenza ai valori dell’educazione, della crescita giovanile e dell’aggregazione attraverso la pratica agonistica. La sua presenza costante sul campo e dietro le quinte ha segnato in modo indelebile la storia recente del territorio, trasformando una semplice associazione sportiva in una vera e propria casa per generazioni di ragazzi e ragazze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport italiano in lutto, il triste annuncio: “Addio presidente”

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Lutto per Francesca Fagnani, il suo triste annuncio: Il dolore è profondo

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