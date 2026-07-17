È morta all’età di 81 anni l’attrice irlandese nota per aver interpretato la “signora dei piccioni” in un celebre film, e vincitrice di un premio Oscar. La sua scomparsa è avvenuta nella sua casa di Dublino dopo un breve peggioramento delle condizioni di salute. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema, dove era considerata un’icona.

Lutto nel mondo del cinema: è morta Brenda Fricker. L’attrice irlandese, premio Oscar e indimenticabile interprete della “signora dei piccioni” in Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York, si è spenta all’età di 81 anni nella sua casa di Dublino dopo un breve peggioramento delle condizioni di salute. Ad annunciare la scomparsa è stato il suo agente, Phil Belfield, che l’ha ricordata con un messaggio carico di affetto: «Non vedremo mai più una persona come lei, il mondo è più povero adesso che non c’è più. Ho avuto l’onore di conoscerla, volerle bene e lavorare con lei. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello dei fan di tutto il mondo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha lasciato”. Lutto nel cinema, addio a un mito: il triste annuncio

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