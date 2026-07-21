Sport in tv oggi martedì 21 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 21 luglio, viene trasmessa in televisione una serie di eventi sportivi. La programmazione include diverse gare e competizioni, con orari distribuiti durante tutta la giornata. È possibile seguire gli eventi anche in streaming, secondo le modalità indicate dalla piattaforma di riferimento. La copertura è curata da un sito specializzato che fornisce aggiornamenti e dettagli sulla trasmissione degli incontri.

Oggi, martedì 21 luglio, una nuova giornata da seguire in compagna di OA Sport. Come da abitudine, vi forniamo la programmazione completa degli eventi previsti quest’oggi, che non poche emozioni regaleranno agli appassionati. Tanto tennis da seguire sugli schermi. Messa alle spalle la stagione sull’erba, i giocatori vivono in maniera piuttosto intensa questa parte dell’annata, in avvicinamento all’ultimo Major del 2026, gli US Open. Fari puntati poi sul Tour de France. Si entra nell’ultima settimana della Grande Boucle e la sedicesima tappa è una sfida contro il tempo. Serviranno grandi gambe e cervello fresco per mettere sulle vie transalpine tutto quello che c’è da dare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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