Oggi, martedì 14 luglio, sono in programma diverse trasmissioni sportive in tv e streaming. Si svolgono tornei di tennis ATP e WTA, il Tour de France prosegue in diretta, si giocano partite dei Mondiali di calcio, gli Europei U18 di volley e i Mondiali U17 di basket femminile. Gli eventi sono visibili su vari canali e piattaforme online, con orari distribuiti durante tutta la giornata.

Oggi, martedì 14 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con i Mondiali, il volley con gli Europei U18, il basket femminile con i Mondiali U17, e tanto altro ancora. I Mondiali 2026 di calcio entrano nel vivo: sono state definite le magnifiche quattro che si affronteranno nelle due semifinali. Ad aprire le danze questa sera, alle ore 21.00 italiane, al Dallas Stadium, sarà il match della parte alta del tabellone tra Francia e Spagna. Nei tornei di tennis saranno diversi gli italiani in campo: in campo maschile a Gstaad Cinà sfiderà Halys, a... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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