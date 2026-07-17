Spezzoni pari o inferiori a 6 ore | docenti di ruolo che hanno dato la disponibilità potrebbero essere ricontattati dal 25 agosto

Notizia in breve

I docenti di ruolo che hanno manifestato disponibilità per spezzoni di insegnamento di massimo sei ore potrebbero ricevere una nuova comunicazione a partire dal 25 agosto. Entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici concluderanno la fase 0, durante la quale trasmetteranno all’ufficio scolastico gli spezzoni di incarico per i quali è stata confermata la disponibilità nella scuola di riferimento.