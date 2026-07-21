Spettacolo al Florenz Giovedì si esibisce la ’Napoli Band’

Giovedì alle 21, al Florenz Open Air Resort, si esibirà la Napoli Band. La band riproporrà brani della tradizione musicale partenopea, attirando il pubblico presente. L'evento è il secondo appuntamento della stagione dedicata alla musica napoletana. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito. La performance si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

La Napoli Band torna a far sognare il pubblico del Florenz Open Air Resort con un nuovo, attesissimo appuntamento dedicato alla tradizione musicale partenopea, previsto per giovedì prossimo alle 21. La location di viale Alpi Centrali ospiterà una nuova serata interamente dedicata alle melodie intramontabili della canzone italiana. La notizia, che farà la gioia di tutti gli appassionati del genere, arriva a poche settimane dal trionfo della prima esibizione, quando il pubblico aveva letteralmente riempito la spiaggia del Lido Scacchi per lasciarsi trasportare dai classici senza tempo come "’O Sole Mio" e "Funiculì Funiculà". La richiesta di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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