Spence si avvicina lentamente | l’Inter vuole stringere i tempi! Pronto l’assalto

L'Inter ha avviato i contatti per l'acquisto di Djed Spence, esterno inglese, con l'intenzione di concludere l'affare nel breve termine. La società considera Spence come il sostituto di Denzel Dumfries e sta accelerando le trattative per portarlo in rosa. La decisione segue la necessità di coprire la posizione sulla corsia destra del reparto difensivo.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter è decisa a stringere i tempi per Djed Spence. L’esterno inglese è identificato dalla dirigenza di Viale della Liberazione come il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries e occupare la casella rimasta vuota sulla corsia destra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza milanese ha pianificato un nuovo contatto diretto con il Tottenham per impostare la trattativa sulla base di cifre concrete. ULTIMISSIME Le cifre dell’operazione e le richieste del Tottenham. I primi approcci tra i club hanno chiarito le pretese degli Spurs: La quotazione del giocatore è cresciuta notevolmente dopo le prestazioni sfoderate al Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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