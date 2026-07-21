Spence si avvicina lentamente | l’Inter vuole stringere i tempi! Pronto l’assalto

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha avviato i contatti per l'acquisto di Djed Spence, esterno inglese, con l'intenzione di concludere l'affare nel breve termine. La società considera Spence come il sostituto di Denzel Dumfries e sta accelerando le trattative per portarlo in rosa. La decisione segue la necessità di coprire la posizione sulla corsia destra del reparto difensivo.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  è decisa a stringere i tempi per  Djed Spence. L’esterno inglese è identificato dalla dirigenza di  Viale della Liberazione  come il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di  Denzel Dumfries  e occupare la casella rimasta vuota sulla corsia destra. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, la dirigenza milanese ha pianificato un  nuovo contatto diretto con il Tottenham  per impostare la trattativa sulla base di cifre concrete. ULTIMISSIME Le cifre dell’operazione e le richieste del Tottenham. I primi approcci tra i club hanno chiarito le pretese degli  Spurs: La quotazione del giocatore è cresciuta notevolmente dopo le prestazioni sfoderate al  Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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