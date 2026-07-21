La Polonia ha firmato un accordo con l’Unione Europea per investire 656 milioni di euro nel programma satellitare Iris2. La firma è avvenuta martedì 21 luglio a Varsavia, tra il ministro dell’Interno locale e il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio. L’investimento mira a sviluppare e potenziare le capacità satellitari europee. Il progetto Iris2 fa parte delle iniziative comunitarie nel settore spaziale.

L’accordo è stato firmato martedì 21 luglio, a Varsavia, dal ministro dell’Interno polacco, Marcin Kierwi?ski, e dal commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. Varsavia investirà 656 milioni di euro provenienti dal dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza nella realizzazione di un proprio modulo di connettività satellitare sicura, integrato nella costellazione europea IRIS². La Polonia diventa così uno dei sei principali contributori, insieme a Spagna, Ungheria, Francia, Germania e Italia, al progetto da 10,6 miliardi di euro. L’accordo si inserisce nella strategia della Commissione europea volta a utilizzare maggiormente i fondi ancora disponibili nell’ambito dei piani nazionali di ripresa per investimenti nei settori della sicurezza, della difesa e dello spazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spazio, la Polonia investe 656 milioni nel programma satellitare Ue Iris2

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