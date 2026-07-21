Nel 2015, un benzinaio di Ponte di Nanto, Vicenza, sparò tre colpi durante una rapina all’oreficeria vicina alla sua stazione di servizio. Dopo un processo, è stato assolto dall’accusa di aver cercato di uccidere i rapinatori, dichiarando di aver agito per autodifesa. La vicenda ha portato a un procedimento legale in cui la sua condotta è stata giudicata non intenzionale.

È il 2015 quando Graziano Stacchio, benzinaio di Ponte di Nanto (Vicenza) risponde al fuoco di alcuni banditi che stanno rapinando l'oreficeria di fianco alla sua area di servizio. Sono armati pesantemente, hanno in mano anche un kalashnikov 7.62, riconosciuto come arma da guerra. Stacchio spara e uccide uno della banda. Nella ricostruzione della dinamica, emerge che dei tre colpi sparati dal benzinaio, due sono indirizzati contro la carrozzeria dell'auto dei banditi, mentre uno prende la parte posteriore della coscia di uno di loro, non in una zona letale: il proiettile è diretto verso il motore dell'auto. Stacchio venne inizialmente indagato per eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparò tre colpi e finì assolto: "Non voleva uccidere i ladri"

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