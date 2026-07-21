Un uomo di 34 anni è stato colpito da quattro proiettili mentre si trovava davanti alla propria casa nel quartiere Barra, alla periferia orientale di Napoli. La sparatoria si è verificata durante la notte e l’uomo è rimasto ferito all’esterno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili.

Notte di violenza nel quartiere Barra, alla periferia orientale di Napoli, dove un uomo di 34 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta all’esterno della propria abitazione. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita da quattro proiettili alle gambe ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono considerate gravi, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. L’allarme è scattato nella notte, quando i militari del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti, su segnalazione del 118, al pronto soccorso dell’ ospedale del Mare, dove il 34enne si era presentato dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria a Barra, 34enne raggiunto da quattro colpi di pistola davanti a casa

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