Luca Senigagliesi ha firmato il rinnovo del contratto con la Spal. La decisione è arrivata dopo alcuni colloqui con il tecnico della squadra. Ora il giocatore rimane in rosa e il settore offensivo sulla destra è stato sistemato. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, chiudendo così la trattativa.

Luca Senigagliesi ha detto sì. La fumata bianca è arrivata ieri dopo l’ennesimo contatto con mister Parlato, che evidentemente dopo essersi confrontato con la proprietà maltese e aver chiarito il peso specifico del giocatore nell’economia della squadra, ha ottenuto il via libera per andare incontro alle richieste dell’attaccante esterno marchigiano e assicurarsi per un’altra stagione le sue prestazioni. Non è stata una trattativa semplice quella per il prolungamento del contratto di Senigagliesi, che sembrava a un passo dalla firma prima del ribaltone societario, e poi si è ritrovato a dover ridiscutere la propria posizione con nuovi interlocutori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, caso rientrato: Senigagliesi rinnova. Il lato destro del tridente ora è sistemato

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