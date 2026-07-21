Spal caso rientrato | Senigagliesi rinnova Il lato destro del tridente ora è sistemato

Da sport.quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luca Senigagliesi ha firmato il rinnovo del contratto con la Spal. La decisione è arrivata dopo alcuni colloqui con il tecnico della squadra. Ora il giocatore rimane in rosa e il settore offensivo sulla destra è stato sistemato. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, chiudendo così la trattativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luca Senigagliesi ha detto sì. La fumata bianca è arrivata ieri dopo l’ennesimo contatto con mister Parlato, che evidentemente dopo essersi confrontato con la proprietà maltese e aver chiarito il peso specifico del giocatore nell’economia della squadra, ha ottenuto il via libera per andare incontro alle richieste dell’attaccante esterno marchigiano e assicurarsi per un’altra stagione le sue prestazioni. Non è stata una trattativa semplice quella per il prolungamento del contratto di Senigagliesi, che sembrava a un passo dalla firma prima del ribaltone societario, e poi si è ritrovato a dover ridiscutere la propria posizione con nuovi interlocutori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal caso rientrato senigagliesi rinnova il lato destro del tridente ora 232 sistemato
© Sport.quotidiano.net - Spal, caso rientrato: Senigagliesi rinnova. Il lato destro del tridente ora è sistemato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

E' meglio dormire sul lato destro o sul lato sinistro? Lo svela uno studioUn nuovo studio ha analizzato quale posizione sia migliore durante il sonno, tra lato destro e lato sinistro.

Spal, Parlato rinnova fino al 2027. E la società crede alla DCarmine Parlato ha firmato un nuovo contratto con la Spal che lo lega alla società fino al 30 giugno 2027.

spal caso rientrato senigagliesiSpal, caso rientrato: Senigagliesi rinnova. Il lato destro del tridente ora è sistematoNonostante le sirene di altri club, Parlato e la società hanno convinto la pedina forse più importante di questa rosa a firmare ancora ... sport.quotidiano.net

A Fratta Terme rientra Senigagliesi. La Spal cerca un altro squillo esternoSono passati 15 giorni dal 6 gennaio, quando la neve ha fermato la partita tra Fratta Terme e Spal, e tutte le altre del girone B. Stavolta – oggi alle 20,30 – si giocherà al centro sportivo Spazzoli ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web