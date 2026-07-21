Un land artist ha creato un enorme tributo visivo alla vittoria della nazionale spagnola, disegnando con trattore e aratro una coppa alta circa duecento metri. L’opera si estende su un campo di circa 30.000 metri quadrati di stoppie di grano appena trebbiato. La figura centrale rappresenta la coppa, visibile da lontano, e occupa l’intera area di campo.

L’opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30.000 metri quadrati. Al centro della composizione è raffigurata la Coppa del Mondo, alta circa duecento metri, accompagnata dalla scritta «ESPAÑA», in omaggio alla squadra vincitrice e alla tradizione calcistica spagnola: «Lo sport ci mostra che è possibile affrontarsi senza diventare nemici. Alla fine delle partite restano le strette di mano e gli abbracci tra avversari. Un’immagine che dovrebbe ispirare anche la diplomazia: attraverso regole condivise, equità e rispetto reciproco, la competizione può diventare incontro e contribuire alla pace» spiega l'artista. Il disegno realizzato interamente a mano libera, grazie a trattore, aratro ed erpice rotante. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Spagna campione, il tributo del land artist Dario Gambarin: la Coppa disegnata con trattore e aratro è alta duecento metri

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