Spagna-Argentina la frase di Leo Messi scatena i complottisti | Volevano perdere

Da liberoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali di calcio 2026 al MetLife Stadium di New York, un commento di Lionel Messi ha scatenato accuse di complotto tra alcuni spettatori. Messi ha affermato che la squadra avversaria avrebbe voluto perdere la partita. Questa dichiarazione ha alimentato teorie secondo cui l'esito della partita sarebbe stato manipolato, portando a sospetti di manovre esterne per influenzare il risultato.

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Ciò che si è assistito domenica al MetLife Stadium di New York era la finale dei Mondiali di calcio 2026 o qualcos'altro di apparecchiato e già scritto prima che i calciatori scendessero in campo? La vittoria della Spagna ai supplementari sull'Argentina grazie al gol di Ferran Torres era realtà in divenire oppure l'esecuzione di un piano deciso a tavolino? Non sono passate neanche 48 ore dal trionfo delle Furie Rosse ed ecco esplodere su X una teoria del complotto che si fonda su un video girato nel ventre dello stadio, all'uscita dello spogliatoio dell'Argentina, poco prima del fischio d'inizio del match. Nel filmato — rilanciato da più di... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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