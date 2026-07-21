Turista belga svicola in mare dalla scogliera nel tratto di costa dei "Bagni della Regina Giovanna" a Sorrento: salvata dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. E accaduto questa mattina, 21 luglio, protagonista una giovane di 26 anni che stava facendo il bagno tra gli scogli quando ha perso l'equilibrio ed è caduta rovinosamente. Prima finendo con il corpo sugli scogli, infine in mare. L’equipaggio del battello veloce GC B157 della Capitaneria ha eseguito una complessa operazione di soccorso per recuperare la turista, che aveva chiesto aiuto - gridando - dopo che non sentiva più l'uso delle gambe. Peraltro la giovane, cosciente ma in evidente stato di shock, si trovava all'interno di un'insenatura particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Sorrento, turista belga di 26 anni scivola dalla scogliera e finisce in mare: salvata dalla Guardia Costiera

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