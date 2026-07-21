Sondaggio Swg il Pd arretra e Vannacci cresce | Fratelli d’Italia resta in testa

Da thesocialpost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene la leadership tra i partiti italiani. Il Partito Democratico registra una diminuzione delle preferenze, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. La rilevazione si riferisce a una settimana di variazioni nelle intenzioni di voto. Il partito di governo si conferma in testa, mentre il Pd arretra e Vannacci aumenta i consensi.

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Il nuovo sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana al TgLa7 fotografa una settimana di movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani: Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito, mentre il Pd registra una battuta d’arresto e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua la sua crescita. La rilevazione del 20 luglio, realizzata ponendo agli intervistati la domanda su quale partito sceglierebbero se si votasse oggi, evidenzia variazioni contenute ma significative soprattutto per il confronto tra le principali forze politiche. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1% delle preferenze, pur registrando un calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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