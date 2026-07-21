Solofra caso De Stefano | l’opposizione chiede di rinviare la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Notizia in breve

I consiglieri comunali di Solofra hanno chiesto di rinviare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La richiesta riguarda l’opposizione, che ha presentato una mozione durante l’ultimo consiglio comunale. La decisione è stata motivata dalla necessità di approfondire alcuni aspetti finanziari prima di procedere. La maggioranza non ha ancora espresso un parere definitivo sulla proposta. La discussione continuerà nelle prossime sedute.