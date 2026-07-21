Solofra caso De Stefano | l’opposizione chiede di rinviare la salvaguardia degli equilibri di bilancio
I consiglieri comunali di Solofra hanno chiesto di rinviare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. La richiesta riguarda l’opposizione, che ha presentato una mozione durante l’ultimo consiglio comunale. La decisione è stata motivata dalla necessità di approfondire alcuni aspetti finanziari prima di procedere. La maggioranza non ha ancora espresso un parere definitivo sulla proposta. La discussione continuerà nelle prossime sedute.
Tempo di lettura: 3 minuti I Consiglieri Comunali del comune di solofra Loredana Attianese, Antonio D’Urso, Gerardo De Stefano, MariaLuisa Guacci, Genoveffa Maffei, Antonio Marchesano, Gabriele Pisano e Michele Vignola, in vista dell’assise di domani, in una lunga missiva inviata in municipio chiedono il “ rinvio del punto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed attivazione del procedimento di verifica della presunta incompatibilità del Consigliere Comunale Gino De Stefano”. La vicenda nasce dalla constatazione del ruolo che il consigliere comunale ricopre nella società controllata dell’ente la Solofra Servizi. Nell’assise... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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