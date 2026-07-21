La Guardia di finanza di Lodi ha smantellato una rete di produzione e vendita di capi e accessori contraffatti, sequestrando oltre 15.000 articoli e 33.000 euro in contanti. L’operazione è partita da un controllo stradale per droga, seguito da oltre un anno di indagini tecniche e pedinamenti. La rete era specializzata in false griffe di “alta qualità”.

Prima un controllo stradale per droga, poi oltre un anno di indagini tecniche e pedinamenti. È così che la Guardia di finanza di Lodi è arrivata a smantellare una rete specializzata nella produzione e nella vendita di capi e accessori contraffatti, sequestrando più di 15mila articoli e 33mila euro in contanti. Il valore complessivo del materiale recuperato è stato stimato in circa 200mila euro. L’operazione, coordinata dal sostituto procuratore della Procura di Monza Nicola Balice, ha coinvolto 30 militari di Lodi, impegnati all’alba di ieri in una serie di perquisizioni tra Torino, Milano, Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo, dove l’organizzazione avrebbe concentrato la propria attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smantellata la rete delle false griffe di “alta qualità“

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