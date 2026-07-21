simona palazzetti si dimette dal consiglio comunale

Simona Palazzetti ha presentato le sue dimissioni dal consiglio comunale. In un comunicato, ha spiegato di aver deciso di lasciare il ruolo dopo aver già lasciato la giunta e aver preso le distanze dall’attuale maggioranza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si aggiunge alle sue precedenti dimissioni dal governo locale. La sua uscita dal consiglio comunale è ora definitiva.

Nuove dimissioni questa volta dal consiglio comunale dell’ex vicesindaco Simona Palazzetti. Con un lungo comunicato ha spiegato la sua nuova decisione dopo essersi già dimessa dalla giunta e aver preso le distanze dall’attuale maggioranza. Nel suo lungo commento che sintetizziamo per ragioni di spazio, risaltano le sue prese di distanze dall’attuale maggioranza dopo averne fatto parte ed essere stata eletta con molte preferenze: "Ma non tutto può essere semplificato – commenta la Palazzetti – banalizzato e restituito come uno slogan. Dopo quasi un anno dalle dimissioni dalla giunta mi sono dimessa anche dal consiglio comunale. Ho aspettato un po’ per affrontare l’argomento perché ritenevo fosse giusto che la notizia venisse data ufficialmente dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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