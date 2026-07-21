Sigfrido Ranucci fuori da Report il giornalista a Fanpage | Falso lo ha smentito anche la Rai

Sigfrido Ranucci ha dichiarato a Fanpage.it di non essere sospeso dalla conduzione di Report. Ha precisato che la Rai ha smentito le voci riguardanti un suo allontanamento dal programma. Le indiscrezioni circolate parlavano di una sospensione legata a un suo presunto coinvolgimento con un imprenditore e a un attentato, ma il giornalista ha negato ogni collegamento e ha confermato che non ci sono provvedimenti ufficiali contro di lui.

Sigfrido Ranucci smentisce a Fanpage.it le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato sospeso dalla guida di Report dopo la vicenda relativa al legame con Valter Lavitola e al presunto coinvolgimento dell'imprenditore nell'attentato ai suoi danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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REPORT NEL CAOS: Giletti Tira Fuori le Prove, Ranucci Non Sa Rispondere!

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Temi più discussi: Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato; Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; Chat e messaggi, nei telefoni di Lavitola si cerca il movente; Attentato Ranucci, legale giornalista Report presenta denuncia per diffamazione aggravata.

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre tre persone con l'accusa di aver organizzato e compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avven x.com

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