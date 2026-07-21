Sicurezza sul lavoro audizione dell’Unicef

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia ascolterà in videoconferenza rappresentanti del Comitato Italiano dell'Unicef. L’audizione riguarderà le tematiche di sfruttamento, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La sessione si svolgerà senza presenza in aula e si concentrerà sui punti specifici legati alle condizioni di tutela dei minori e delle categorie vulnerabili sul lavoro.