Sicurezza sul lavoro audizione dell’Unicef
Mercoledì 22 luglio, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia ascolterà in videoconferenza rappresentanti del Comitato Italiano dell'Unicef. L’audizione riguarderà le tematiche di sfruttamento, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La sessione si svolgerà senza presenza in aula e si concentrerà sui punti specifici legati alle condizioni di tutela dei minori e delle categorie vulnerabili sul lavoro.
ROMA – Mercoledì 22 luglio la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati svolgerà l’audizione, in videoconferenza, di alcuni rappresentanti del Comitato Italiano per l’Unicef. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.45, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
webtv.camera.it - Audizioni. Problematiche lavoro minorile in Italia. UNICEF Italia - (01-07-2026)
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