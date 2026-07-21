In Sicilia, le temperature hanno superato i 46 gradi in diverse province, con Santa Croce Camerina che ha registrato il picco più elevato della giornata. L’isola si trova ancora sotto l’effetto di un’ondata di caldo estremo, che interessa ampie aree e causa condizioni climatiche particolarmente torride. Le temperature record continuano a essere segnate in varie località, aggravando le condizioni di calore intenso sulla regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Santa Croce Camerina registra la temperatura più alta della giornata. La Sicilia continua a fare i conti con un’ondata di caldo eccezionale. Secondo i dati rilevati dalla rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), la **temperatura più elevata della giornata è stata registrata a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove il termometro ha raggiunto i 46,2 gradi. Valori estremamente elevati sono stati rilevati anche in altre aree dell’Isola, confermando una situazione di forte stress dovuta alle alte temperature. Oltre 45 gradi a Gela ed Enna. Tra le località più colpite spicca Gela, dove la colonnina di mercurio ha toccato 45,9 gradi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia nella morsa del caldo: temperature oltre i 46°, picchi record in diverse province

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