L’Autorità di bacino del Po ha segnalato un peggioramento della situazione idrica a causa della siccità. La condizione è stata definita di severità media in assenza di precipitazioni, anche dopo i temporali degli ultimi giorni. Diversi comuni stanno rifornendo i loro abitanti con autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile. La scarsità d’acqua riguarda soprattutto le aree più colpite dalla mancanza di pioggia.

Cresce l’allerta per la siccità. A lanciare l’allarme è l’ Osservatorio dell’Autorità di bacino del Po che conferma lo stato di severità idrica “media in assenza di precipitazioni”, nonostante i temporali degli ultimi giorni. Aumenta anche la preoccupazione per l’ acqua potabile: diversi Comuni tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche sono riforniti con autobotti. A essere in difficoltà sono soprattutto l’agricoltura e i grandi laghi: l’Osservatorio definisce critica la situazione del Lago Maggiore che è vicino al limite minimo operativo. In assenza di afflussi significativi quindi il regolatore sarà costretto a ridurre al minimo le erogazioni per non compromettere la funzionalità del sistema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siccità del Po, cresce l’allarme per l’acqua potabile: diversi Comuni riforniti con autobotti

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