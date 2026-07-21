Siccità del Po cresce l’allarme per l’acqua potabile | diversi Comuni riforniti con autobotti

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Autorità di bacino del Po ha segnalato un peggioramento della situazione idrica a causa della siccità. La condizione è stata definita di severità media in assenza di precipitazioni, anche dopo i temporali degli ultimi giorni. Diversi comuni stanno rifornendo i loro abitanti con autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile. La scarsità d’acqua riguarda soprattutto le aree più colpite dalla mancanza di pioggia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cresce l’allerta per la siccità. A lanciare l’allarme è l’ Osservatorio dell’Autorità di bacino del Po che conferma lo stato di severità idrica “media in assenza di precipitazioni”, nonostante i temporali degli ultimi giorni. Aumenta anche la preoccupazione per l’ acqua potabile: diversi Comuni tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche sono riforniti con autobotti. A essere in difficoltà sono soprattutto l’agricoltura e i grandi laghi: l’Osservatorio definisce critica la situazione del Lago Maggiore che è vicino al limite minimo operativo. In assenza di afflussi significativi quindi il regolatore sarà costretto a ridurre al minimo le erogazioni per non compromettere la funzionalità del sistema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

siccit224 del po cresce l8217allarme per l8217acqua potabile diversi comuni riforniti con autobotti
© Ilfattoquotidiano.it - Siccità del Po, cresce l’allarme per l’acqua potabile: diversi Comuni riforniti con autobotti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Allarme siccità: fiume Po in sofferenza e autobotti per l'acqua potabile in diversi ComuniIl fiume Po si trova in condizioni critiche, con diversi Comuni che utilizzano autobotti per rifornire le case di acqua potabile.

Leggi anche: Siccità del Po, autobotti per l’acqua potabile in diversi Comuni

Temi più discussi: Siccità in Italia, emergenza idrica in Piemonte. Quali sono le altre regioni più a rischio; Siccità: non siamo ancora ai livelli del 2022, ma il 2026 segue una traiettoria diversa. Serve ripensare la gestione dell'acqua; Caldo eccezionale e siccità, i rischi per agricoltura e raccolti: la mappa della sete di Coldiretti; Il Po si prosciuga di nuovo: il grande fiume torna ai livelli della drammatica siccità del 2022.

siccità del siccità del po cresceEmergenza siccità: autobotti per l’acqua potabile in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A Pavia fedeli in preghiera per la pioggiaL’Osservatorio dell’Autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica media in assenza di precipitazioni nonostante i recenti temporali. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi ... msn.com

siccità del siccità del po cresceSiccità del Po, allerta acqua potabile: autobotti in almeno 50 Comuni. E scatta l'allarme anche per il Lago MaggioreAllarme siccità. L'Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica media ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web