Si monta il nuovo Ponte al Pino | altri 4 giorni di stop alla circolazione dei treni fra Campo Marte e Santa Maria Novella

Da corrieretoscano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo Ponte al Pino sta venendo installato a Firenze, dopo lo smontaggio della struttura precedente. La fase di montaggio durerà quattro giorni, durante i quali la circolazione dei treni tra Campo Marte e Santa Maria Novella sarà interrotta. La seconda fase della sostituzione del cavalcaferrovia, a cura di Rfi, è prevista per la prossima settimana. La chiusura temporanea interessa la linea ferroviaria tra le due stazioni.

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FIRENZE – Dopo lo smontaggio della vecchia struttura, adesso è arrivato il momento del montaggio del nuovo Ponte al Pino. La prossima settimana è in programma la seconda fase della sostituzione del cavalcaferrovia a cura di Rfi. Per consentire l’operazione, che vedrà la grande gru sollevare l’impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, dovrà essere interrotta nuovamente la circolazione ferroviaria tra il 26 e il 30 luglio. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa anche la passerella pedonale in base alle esigenze di cantiere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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