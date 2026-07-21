L'attrice ha annunciato di aver interrotto, senza il consenso dei medici, uno dei farmaci assunti dopo l’ictus del 2001. Successivamente, ha smesso anche di usare marijuana. La decisione è stata presa di sua iniziativa, senza indicazioni mediche. Nessun dettaglio è stato fornito sui medicinali specifici o sui motivi di questa scelta. La sua scelta ha attirato attenzione sui rischi di interrompere trattamenti senza consultare i professionisti.

Sharon Stone ha raccontato di aver interrotto, contro il parere dei medici, uno dei farmaci assunti dopo l'ictus del 2001 e di aver successivamente smesso di fumare marijuana. L'attrice parla anche della sua nuova vita tra pittura, moda e progetti per Broadway. Sharon Stone ha deciso di riprendersi la propria vita, anche a costo di affrontare un percorso estremamente difficile. L'attrice, candidata all'Oscar per Casino, ha raccontato di aver interrotto uno dei farmaci che assumeva dopo il grave ictus del 2001 e, poco dopo, di aver smesso anche di fumare marijuana, una scelta che le ha provocato settimane di forti malesseri. "Volevo tornare... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sharon Stone smette di assumere farmaci contro il parere dei medici: "Non voglio più nemmeno la cannabis"

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