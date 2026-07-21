Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, diversi settori dei trasporti in Italia sono coinvolti in scioperi, tra cui compagnie di navigazione, compagnie aeree e ferrovie. Le mobilitazioni riguardano sia scioperi locali che nazionali e interessano navi veloci, voli con compagnie low cost e treni di operatori pubblici e privati.

Dalle navi agli aerei, dai bus ai treni, sarà una settimana di scioperi in tutta Italia. Da lunedì 20 luglio a venerdì 24 sono diversi i settori interessati da scioperi locali e nazionali, tra le mobilitazioni da segnalare quelle che interesseranno Grandi navi veloci, Easyjet ed Fs. Scioperi nel settore aereo. Possibili disagi negli aeroporti martedì 21 luglio. Ubs Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale per il personale di volo Easyjet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore, le fasce protette vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Gli altri scioperi previsti nella stessa giornata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Settimana di scioperi: dai treni agli aerei fino ai bus, ecco le mobilitazioni in programma dal 20 al 24 luglio

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L'Italia si ferma scioperi a catena in aprile 2026

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