Sette associazioni attive nel cuore della città Il Comune premia gli eventi | Energie vive
Sono sette i progetti finanziati dal Comune a seguito di una manifestazione di interesse pubblica che richiedeva il coinvolgimento attivo di almeno dieci attività economiche del centro, in un’ottica di valorizzazione del cuore cittadino. Si tratta di un finanziamento complessivo di 27mila euro. Dopo l’annuncio delle realtà beneficiarie, proprio per condividere alcune riflessioni, i rappresentanti dei progetti finanziati sono stati accolti in municipio dal vicesindaco con delega al centro, Vincenzo Bongiorno, e dalla dirigente comunale Maria Pia Pagliarusco. "Il ragionamento che ci ha mosso – afferma Bongiorno – è quello dell’importanza di sostenere le energie vive che ogni giorno operano in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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