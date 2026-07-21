Sono sette i progetti finanziati dal Comune a seguito di una manifestazione di interesse pubblica che richiedeva il coinvolgimento attivo di almeno dieci attività economiche del centro, in un’ottica di valorizzazione del cuore cittadino. Si tratta di un finanziamento complessivo di 27mila euro. Dopo l’annuncio delle realtà beneficiarie, proprio per condividere alcune riflessioni, i rappresentanti dei progetti finanziati sono stati accolti in municipio dal vicesindaco con delega al centro, Vincenzo Bongiorno, e dalla dirigente comunale Maria Pia Pagliarusco. "Il ragionamento che ci ha mosso – afferma Bongiorno – è quello dell’importanza di sostenere le energie vive che ogni giorno operano in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sette associazioni attive nel cuore della città. Il Comune premia gli eventi: "Energie vive"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tre giorni di eventi, cultura e comunità nel cuore della città artusiana: torna FiorimpopoliDal 8 al 10 maggio si svolgerà a Forlimpopoli la manifestazione “Fiorimpopoli”, un evento che coinvolge cultura e comunità nel centro della città...

Sociale e socio-sanitario. Dal Comune 15mila euro alle associazioni della cittàLa Giunta Comunale ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 15mila euro destinato alle associazioni locali attive da almeno due anni...

Temi più discussi: Sette associazioni attive nel cuore della città. Il Comune premia gli eventi: Energie vive; Dal food porn al riciclo: ultimi giorni a Firenze per la mostra sulla cultura alimentare; Lì dove sarà il Teatro Fluviale unico al mondo con la rievocazione storica e il canto delle lavandaie poco prima del tramonto!.

Sette associazioni attive nel cuore della città. Il Comune premia gli eventi: Energie viveDistribuito un fondo da 27mila euro a chi ha animato via Regnoli, piazza Cavour e i corsi della Repubblica, Diaz e Mazzini, più la Barcaccia ... ilrestodelcarlino.it

Associazioni attive a Sennori: il Comune avvia il censimentoIl Comune di Sennori avvia l’aggiornamento dell'Albo comunale delle Associazioni attive nel territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di censire e aggiornare tutte le realtà associative che operano ... unionesarda.it