Serve un autovelox a Vallefoglia Cittadini esasperati | È un disastro

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cittadini di Vallefoglia chiedono l’installazione di un autovelox a causa delle elevate velocità di auto e moto, soprattutto durante le ore notturne. La richiesta nasce dopo diversi incidenti verificatisi nella zona. Secondo le testimonianze, le vetture sfrecciano frequentemente, creando situazioni di pericolo per i residenti. La richiesta di un dispositivo di rilevamento della velocità viene presentata come misura per migliorare la sicurezza stradale nel quartiere.

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"Qui auto e moto sfrecciano a tutta velocità, soprattutto la notte. Per questo dopo tanti incidenti, chiediamo che venga installato un autovelox ". L’appello si leva da Bottega, frazione di Vallefoglia, dove gli abitanti lungo la statale Urbinate tengono il triste conto degli incidenti anche gravi e mortali che negli anni si sono verificati lungo la strada. L’ultimo nell’ordine di tempo è avvenuto la scorsa settimana e ha visto coinvolti un Suv e un motociclista che è rimasto ferito in seguito all’impatto. Lo scorso aprile, invece, nel cuore della notte un’auto che non si è fermata allo stop dei Carabinieri, ha fermato la sua corsa contro il cancello di un’abitazione che si affaccia sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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