"Qui auto e moto sfrecciano a tutta velocità, soprattutto la notte. Per questo dopo tanti incidenti, chiediamo che venga installato un autovelox ". L’appello si leva da Bottega, frazione di Vallefoglia, dove gli abitanti lungo la statale Urbinate tengono il triste conto degli incidenti anche gravi e mortali che negli anni si sono verificati lungo la strada. L’ultimo nell’ordine di tempo è avvenuto la scorsa settimana e ha visto coinvolti un Suv e un motociclista che è rimasto ferito in seguito all’impatto. Lo scorso aprile, invece, nel cuore della notte un’auto che non si è fermata allo stop dei Carabinieri, ha fermato la sua corsa contro il cancello di un’abitazione che si affaccia sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Serve un autovelox a Vallefoglia". Cittadini esasperati: "È un disastro"

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