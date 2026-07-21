Da 23 al 26 luglio a Serramazzoni si svolge la 21ª edizione del Festival del Letame, una manifestazione dedicata all'agricoltura sostenibile e alla fertilità del suolo. Agricoltori biologici e biodinamici provenienti da tutta Italia partecipano all'evento. La manifestazione si focalizza su pratiche di agricoltura naturale e sulla solidarietà legata alla produzione alimentare. Sono previste dimostrazioni e incontri tra esperti del settore.

Agricoltori biologici e biodinamici da tutta Italia dal 23 al 26 luglio a Serramazzoni per la 21ª edizione del ‘Festival del Letame – Il cibo della terra e della solidarietà’, manifestazione dedicata alla fertilità del suolo e alle pratiche di agricoltura sostenibile. Saranno selezionati i campioni presentati dai partecipanti per decretare il letame migliore. La valutazione avverrà venerdì nel corso di un forum aperto al pubblico, durante il quale ricercatori, agronomi e agricoltori analizzeranno le caratteristiche sensoriali dei materiali. Le analisi chimiche saranno affidate al laboratorio Fitosoil del gruppo Cotecna, mentre quelle microbiologiche saranno curate dalle esperte Giorgia Liberati e Anna Strohmenger. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Serramazzoni, esperti da tutta Italia per il 21esimo festival del letame

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