Serie B colpo a centrocampo del Pescara | arriva Guccione

Il Pescara ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Arezzo il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Guccione, con un contratto biennale. Il giocatore, che rafforzerà il centrocampo, si unisce alla squadra biancazzurra in vista del prossimo campionato di Serie C. La società ha comunicato questa operazione attraverso un breve comunicato ufficiale.

Nuovo rinforzo per il Pescara di Busce che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Questo il comunicato del club biancazzurro: "Pescara Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Arezzo, su base biennale, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Guccione. Il centrocampista ostigliese ha collezionato oltre 200 presenze in serie C, vestendo le maglie di Mantova e Arezzo e realizzando più di 40 gol. Benvenuto e buon lavoro!". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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