‘Senatori’ e nuovi innesti Il Montepiano si presenta

Il Montepiano si presenta con una rosa composta da diversi nuovi giocatori e alcuni senatori, dopo aver ripreso l’attività in Terza Categoria la scorsa stagione, a un anno dall’addio precedente. La squadra punta a mantenere e migliorare i risultati ottenuti, con l’obiettivo di crescere ulteriormente. La formazione ha effettuato innesti per rinforzare il gruppo e consolidare il proprio ruolo nel campionato. La stagione è iniziata con l’intenzione di proseguire il percorso di sviluppo e stabilità.

La scorsa stagione è stata quella del ritorno, ad un anno di distanza dall’addio alla Terza Categoria. E l’obiettivo, adesso, è quello di continuare a crescere. E’ con questo stato d’animo che il Montepiano ha presentato nei giorni scorsi la prima squadra che giocherà nel campionato di Terza Categoria ed in Coppa Faggi. A guidare ancora il gruppo dalla panchina è stato confermato Antonio Cavicchi, che potrà contare su buona parte dei senatori dello scorso anno e sui nuovi innesti rappresentati dagli attaccanti Manuel Bicocchi e Daniel Rotaru, i difensori Lorenzo Menicacci, Lorenzo Amerini ed Alberto Pisa, il portiere Gabriele Roventini ed il centrocampista Giulio Natali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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