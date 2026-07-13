Il Pisa Sporting Club ha iniziato la stagione 2026-2027 con una conferenza stampa presso la Cetilar Arena, nella sala intitolata a Passaponti. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato che i senatori saranno un esempio per i nuovi arrivati. La società ha annunciato ufficialmente l’inizio delle attività sportive per il nuovo anno, senza ulteriori dettagli su programmi o obiettivi.

PISA – Il Pisa Sporting Club apre ufficialmente i battenti della stagione 20262027. La società nerazzurra ha fissato per oggi una conferenza stampa presso la Cetilar Arena, all’interno della sala intitolata a ‘Passaponti’, per segnare l’avvio formale del nuovo percorso sportivo. L’incontro con i media segue le recenti attività di routine che hanno coinvolto la rosa, tra cui le visite mediche prima del ritiro di Morgex, e l’ufficializzazione dei primi movimenti di mercato, come l’arrivo dell’attaccante Tommaso Marras. Al tavolo siederanno figure centrali del club: l’amministratore delegato Giovanni Corrado, il nuovo direttore sportivo Leonardo Gabbanini, che ha assunto l’incarico lo scorso 21 aprile, e il neo allenatore Paolo Bianco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paolo Bianco si presenta: “I senatori saranno l’esempio per i nuovi”

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