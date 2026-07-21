I semafori moderni possono essere classificati come intelligenti o educativi. I dispositivi tradizionali utilizzano tre colori con tempi fissi, senza adattamento alle condizioni del traffico. I semafori intelligenti sono dotati di sensori e sistemi di analisi che regolano i tempi di accensione in base al flusso di veicoli e pedoni. I semafori educativi, invece, sono progettati per sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale, spesso con segnali visivi o acustici specifici. La differenza principale risiede nella capacità di adattamento e nelle funzioni di comunicazione.

Il semaforo, per decenni, è stato un dispositivo elementare: tre colori, tempi fissi, nessuna capacità di adattarsi a ciò che accade sulla strada. Oggi non è più così. La spinta a ridurre gli incidenti, contenere le emissioni e rendere più fluido il traffico urbano ha trasformato questi impianti in strumenti sempre più sofisticati, capaci di dialogare con sensori, centraline e persino con gli smartphone di chi guida. Il FotoRed, il sistema che sanziona chi passa con il rosso, è ormai una presenza diffusa sulle strade italiane e rappresenta solo il primo gradino di un'evoluzione tecnologica che sta andando ben oltre. Accanto a lui stanno infatti prendendo piede soluzioni ancora più avanzate, pensate non per punire ma per prevenire, o addirittura per gestire il traffico in tempo reale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semaforo intelligente o educativo? Cosa cambia tra i due dispositivi

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