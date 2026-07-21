Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France, una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. Lo scalatore ha completato il percorso in un tempo che gli ha permesso di confermarsi come il più veloce in questa prova contro il tempo. Dopo la gara, ha commentato: “È stata una giornata dura. Sono dove devo essere”.

Uno strabiliante Remco Evenepoel conferma ancora una volta di essere il più forte nelle prove contro il tempo e domina la sedicesima tappa del Tour de France, la cronometro Évian-les-Bains- Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe, al secondo successo di tappa consecutivo, precede Tadej Pogacar e il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. Paul Seixas conclude la sua prova in quarta posizione e paga un distacco di 1’17” nei confronti del vincitore. Il transalpino della Decathlon CMA CGM Team è autore di una prestazione sostanzialmente positiva, ma non può nulla contro il ritmo forsennato dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas: “È stata una giornata dura. Sono dove devo essere”

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