Se parti per l’estero controlla il documento | la carta d’identità cartacea non sarà più valida
La carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, anche se ha una data di scadenza ancora lontana. Prima di partire, è importante verificare i documenti di identità, poiché quelli cartacei non saranno più accettati alle frontiere.
Se stai preparando un viaggio o una vacanza all’estero, ti conviene controllare con attenzione i documenti che porterai con te. La classica carta d’identità cartacea, anche quando riporta una scadenza ancora lontana nel tempo, non potrà più essere utilizzata per attraversare le frontiere. Si tratta di una novità importante soprattutto in questo periodo, specie se una semplice svista o una verifica fatta troppo tardi rischia di trasformarsi in un problema tra prenotazioni, partenze e controlli aeroportuali. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica Dal 3 agosto stop all’espatrio con la carta d’identità cartacea. 🔗 Leggi su Funweek.it
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