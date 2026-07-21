Se l' acqua alcalina ti tenta devi ridimensionare le aspettative

Negli ultimi anni, l’acqua alcalina è diventata molto popolare tra i consumatori, passando dai negozi specializzati e palestre alle case di molte persone. Tuttavia, recenti studi e analisi scientifiche hanno evidenziato che non ci sono prove concrete di benefici per la salute associati al consumo di questa tipologia di acqua. Le autorità sanitarie hanno ribadito che non ci sono differenze significative rispetto all’acqua naturale, e che il suo consumo non apporta vantaggi specifici.

Negli ultimi anni l’ acqua alcalina è uscita dalle palestre e dai negozi specializzati per entrare nelle case di milioni di persone. Influencer, sportivi e aziende la presentano come un possibile strumento per idratarsi meglio, recuperare più rapidamente dopo l’allenamento, rallentare l’invecchiamento, eliminare le tossine e persino prevenire alcune malattie. Il risultato è un interesse crescente, accompagnato però da una notevole confusione tra ipotesi, risultati preliminari e promesse di marketing. Di cosa stiamo parlando. Anzitutto: «Per acqua alcalina si intende un’acqua con un pH superiore a 7. Questa caratteristica può essere naturale... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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L'acqua Alcalina in un'ottica antiage: quali sono le prove scientifiche e le prospettive

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