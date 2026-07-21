Se Instagram detta la linea su cosa vedere e da dove | le Dolomiti e il turismo sempre più alla ricerca dello scatto perfetto

Su Instagram, le Dolomiti sono protagoniste di molte foto, con i turisti che cercano lo scatto perfetto. I Cadini di Misurina vengono immortalati principalmente dal rifugio Auronzo, che rappresenta l’unico punto da cui si apprezza la vista desiderata. Il presidente delle Guide Alpine di Cortina ha confermato che questa è l’unica posizione per fotografarli correttamente.

I Cadini di Misurina? Sì, ma solo se visti dal rifugio Auronzo. «E solo da quel punto esatto!». A sorridere è il presidente delle Guide Alpine di Cortina Andrea Piccoliori. Che la mette giù con garbo, ma è chiaro che la cosa sta sfuggendo di mano: il turismo guidato da Instagram, versione moderna del collezionista di panorami di cui scriveva Buzzati. Cioè recarsi in un luogo seguendo un tag o un consiglio dell’intelligenza artificiale, a scopo esclusivo: la fotografia. Tour di più giornate organizzati esclusivamente intorno alle vedute da accumulare nello smartphone. Il caso sta diventando parossistico quest’estate, e si moltiplicano le segnalazioni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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