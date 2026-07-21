Oltre 150 furti sono stati registrati nelle scuole di Roma, tra primarie, dell'infanzia e nidi, nonostante l’installazione di sistemi di allarme collegati al 112, grate e telecamere di videosorveglianza. Le scuole continuano a essere prese di mira, con episodi che si sono verificati anche in strutture altamente protette. La maggior parte degli episodi si sono verificati di notte, con danni e furti di materiali e attrezzature.

Sono decine e decine i furti subiti dalle scuole capitoline - primarie, dell'infanzia e nidi - nonostante siano ormai quasi tutte protette da antifurto collegato al 112, molte anche da grate e videosorveglianza. Precauzioni prese grazie a un protocollo d'intesa firmato nel 2024 da Roma Capitale, Regione Lazio, Prefettura e Ufficio scolastico regionale, che però visti i numeri dell'anno scolastico appena trascorso non sembrano aver sortito l'effetto sperato. È il Municipio V quello più colpito, con ben 151 furti registrati solo tra settembre e giugno, in particolare nel quadrante di Centocelle, Torpignattara, Tor de' Schiavi, Alessandrino e Tor Tre Teste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuole in mano ai ladri, oltre 150 furti nonostante l'allarme. La mappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNA TARTARUGA AZZANNATRICE ENTRA IN CASA NOSTRA E ATTACCA GIORGIA!

Notizie e thread social correlati

Torna l'allarme furti a Montesilvano, i ladri "visitano" alcune caseA Montesilvano si riaccende l’allarme furti con alcuni episodi registrati nelle ultime settimane.

Spaccate e furti, è allarme . Esercizi commerciali e negozi nel mirino di ladri ’specializzati’Da fine maggio si susseguono spaccate e furti a Sassuolo, con esercizi commerciali e negozi nel mirino di ladri.

Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale scuola, Ganci (ANIEF): Risposte più rapide per docenti e personale ATA con strumenti digitali. INTERVISTA; Scuola, Valditara: più grammatica e meno tablet in classe; Caldo Bologna, l’opposizione bussa alla scuola materna col termometro in mano. Non ci hanno aperto; Tutti insieme fuori dal liceo classico: la corsa degli Zucchini con la preside Natalizi in partenza.

Scuole in mano ai ladri, oltre 150 furti nonostante l'allarme. La mappaSono decine e decine i furti subiti dalle scuole capitoline - primarie, dell’infanzia e nidi - nonostante siano ormai quasi tutte protette da ... iltempo.it