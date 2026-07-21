Scuola la rivoluzione Il piano accorpamenti Ricorso ancora fermo | Si lavora al passaggio

È stato annunciato che a partire dall’anno scolastico 2026-2027 in Toscana si procederà con gli accorpamenti delle scuole, come previsto dal piano di ristrutturazione. Nel frattempo, il ricorso contro questa decisione resta in sospeso, con le autorità che continuano a lavorare sul passaggio. La decisione di attuare i cambiamenti è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo concreto verso la riforma delle strutture scolastiche.

Tanto tuonò che piovve. È arrivato il momento di attuare con i fatti gli accorpamenti delle scuole in Toscana, a partire dall’anno scolastico 20262027. Dal primo settembre, il documento che è firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal Governo, troverà il suo compimento. In provincia di Pistoia le modifiche riguardano solo la Valdinievole e sono tre: l’istituto Berni di Lamporecchio sarà unito al Ferrucci di Larciano. A Monsummano Terme, il comprensivo Iozzelli sarà unito al Caponnetto. Si accorpano anche l’Anzillotti di Pescia e il Lorenzini dando vita a un unico istituto superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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