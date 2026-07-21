Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 2026 27 candidature dal 7 al 30 settembre
Le candidature per il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 202627 sono aperte dal 7 al 30 settembre. Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, si svolgerà nell’anno scolastico 202627. Le scuole interessate possono presentare domanda entro la fine di settembre. Il programma mira a coinvolgere gli studenti nelle attività legate all’Unione europea e alle sue istituzioni.
Prende il via il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo – EPAS per l’anno scolastico 20262027, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo 202627, candidature dal 7 al 30 settembre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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