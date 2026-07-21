È stato segnalato che molte persone commettono errori nell’applicazione del fondotinta, che possono rendere la pelle più spenta e segnare il viso. Tra i problemi più frequenti ci sono la scelta sbagliata della formula e una stesura inappropriata del prodotto. Questi errori evidenziano linee sottili, pori dilatati e zone secche, compromettendo l’effetto di luminosità desiderato.

Un fondotinta scelto e applicato correttamente può valorizzare l’incarnato, mentre alcune abitudini comuni rischiano di ottenere l’effetto opposto. Errori nella scelta della formula o nella stesura del prodotto possono mettere in evidenza linee sottili, pori dilatati e zone secche, facendo apparire la pelle meno luminosa. Uno degli sbagli più frequenti è preferire un fondotinta opaco anche quando la pelle è secca o presenta texture irregolari. Le formule matte, infatti, tendono ad assorbire il sebo ma possono accentuare rughette e imperfezioni. Per un risultato più naturale è consigliabile orientarsi verso finish satinati o luminosi. Anche continuare a utilizzare lo stesso fondotinta per anni può penalizzare il make up. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri i 5 errori più comuni nell'applicazione del fondotinta che possono rendere la pelle più spenta e segnare il viso.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Fix Enterprise Rideshare Login Error | Cant Sign In Issue Solved (2026)

Notizie e thread social correlati

Gli errori più comuni con la crema solare che espongono al rischio di cancro alla pelleSono state segnalate varie pratiche sbagliate nell'uso della crema solare che aumentano il rischio di cancro alla pelle.

Pensioni «più basse del dovuto fino a 400 euro al mese, anomalie in un assegno su tre». Gli errori più comuni che tagliano i pagamentiNumerosi pensionati ricevono importi inferiori rispetto a quanto previsto, con differenze che possono arrivare fino a 400 euro al mese.

Argomenti più discussi: Routine dopo sole: cosa fare e i 5 errori (che commettiamo quasi tutti); Caro bollette, 5 errori fanno perdere centinaia di euro alle famiglie; Leone: i 5 errori da evitare quando nasce una discussione!; Solo il 5% riesce a trovare l ’intruso in queste foto!.

Non hai ricevuto la quattordicesima in busta paga a luglio? Scopri i 6 motivi principali e cosa puoi fare subito per tutelare i tuoi diritti: verifica contratto, controlla le voci in busta, chiedi spiegazioni. La tempestività è fondamentale! 2lnk.io/ZbBiO x.com

Allenarsi in menopausa. I 5 errori che fanno invecchiare il corpo più velocemente (e come evitarli)quando parliamo di invecchiamento, pensiamo quasi sempre alle rughe o ai capelli bianchi. Ma il primo cambiamento avviene molto prima, e riguarda il modo in cui il corpo si muove. Ci sentiamo più ... iodonna.it