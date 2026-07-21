Il calciatore Zerbin non è stato consegnato al Frosinone. L’allenatore del club ha dichiarato che il Napoli non vuole cederlo, senza spiegare i motivi. La situazione ha attirato l’attenzione dopo le dichiarazioni dell’allenatore, rilasciate dal ritiro al Terminillo. La questione riguarda una possibile operazione, secondo quanto affermato, ma i dettagli non sono stati chiariti ufficialmente.

Zerbin piccolo caso di giornata. Ci pensa l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ad attirare l’attenzione sul caso Zerbin-Frosinone. Intervistato da Sky Sport, il tecnico ha parlato dal ritiro al Terminillo: “ Qualche operazione è necessaria, siamo consapevoli. Sono arrivati dei profili graditi, così come gradite sono state le conferme. Zerbin? È un profilo che ci piace, non capisco perché il Napoli non ce lo voglia dare “. Qualche ora dopo, è dovuto intervenire il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini: “ Non è che il Napoli non ce lo vuole dare. È un giocatore che ha esperienza in Serie A e che ci interessa, il Napoli lo sa benissimo: stiamo portando avanti questa trattativa, speriamo vada in porto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Scoppia il caso Zerbin-Frosinone. Alvini: “Il Napoli non vuole darcelo, non capisco perché”

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