Sciopero treni 23 luglio orari e motivi della protesta | possibili disagi per chi viaggia

Il 23 luglio 2026 si svolge uno sciopero dei treni che potrebbe causare disagi ai viaggiatori. La protesta è indetta da sindacati e riguarda principalmente il settore dei trasporti, con possibili ripercussioni sugli orari di partenza e arrivo dei treni. Sono previste anche agitazioni a livello locale che potrebbero influenzare altri mezzi di trasporto. Le compagnie ferroviarie hanno comunicato che alcune corse potrebbero essere cancellate o subire variazioni.

La giornata di giovedì 23 luglio 2026 è caratterizzata da mobilitazioni sindacali che potrebbero provocare disagi nel settore dei trasporti. Ma sono segnalate agitazioni anche in alcune realtà locali. Giorno 23 luglio c’è infatti lo sciopero dei treni, relativamente al personale ferroviario aderente, e c’è anche lo strascico dello sciopero marittimo di 24 ore indetto il giorno prima. Sciopero del trasporto ferroviario. Sono due gli scioperi dei treni che si innestano sulla giornata del 23 luglio. L’agitazione che preoccupa maggiormente i viaggiatori è lo sciopero nazionale del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Si tratta di uno sciopero di 24 ore: dalle 21:00 del 23 luglio alle 20:59 del 24 luglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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