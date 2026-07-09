sciopero 10 e 11 luglio stop a bus e tram gli orari e le fasce garantite per i mezzi pubblici

Venerdì 10 e sabato 11 luglio si svolgeranno scioperi che coinvolgono bus e tram, con conseguenti disagi per gli utenti. Sono previsti diversi scioperi in Puglia, Palermo e un’astensione nazionale di otto ore da parte di una società di trasporto merci. Le fasce di garanzia saranno comunicate e alcune corse potrebbero essere garantite. La mobilitazione interessa il settore dei trasporti pubblici e quello delle merci.

Due giornate di possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici e per il comparto del trasporto merci. Tra venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 sono previsti diversi scioperi che interessano la Puglia, Palermo e Captrain Italia che ha proclamato un’astensione nazionale dal lavoro di 8 ore. Sciopero del 10 luglio in Puglia. Venerdì 10 luglio 2026 Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale regionale in Puglia che coinvolge le categorie pubbliche e private. Per il trasporto pubblico locale, l’astensione dal lavoro riguarda l’intero turno di servizio. Sono esclusi, secondo quanto indicato nella proclamazione, il trasporto aereo e gli appalti ferroviari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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