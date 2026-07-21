Il 21 luglio 2026 si verificano scioperi che coinvolgono compagnie aeree come EasyJet e vari servizi di trasporto terrestri, tra cui autobus e ferrovie. La giornata si prevede difficile per i viaggiatori, con sospensioni e cancellazioni di voli e servizi pubblici. Sono previste anche future agitazioni nel settore ferroviario, che potrebbero influire sulle partenze e sugli spostamenti programmati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle proteste o sulle loro durate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 21 luglio si fermano EasyJet e diversi servizi di trasporto. La giornata di oggi, 21 luglio 2026, si preannuncia complicata per chi deve viaggiare a causa della contemporanea presenza di diversi scioperi nel settore dei trasporti. A creare possibili disagi sono lo sciopero nazionale di 24 ore del personale EasyJet e una serie di agitazioni locali che coinvolgono il personale di terra in diversi aeroporti italiani, dal Nord al Sud. Alla mobilitazione del settore aereo si aggiunge anche lo sciopero del trasporto pubblico locale, con possibili problemi per chi utilizza autobus, tram e metropolitropolitane in alcune città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scioperi nei trasporti, giornata difficile per i viaggiatori: stop aerei, bus e prossime agitazioni ferroviarie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE, TRASPORTI A RISCHIO: TRENI, DISAGI E SERVIZI RIDOTTI

Notizie e thread social correlati

Scioperi nei trasporti, settimana difficile per chi viaggia. Giovedì 11 giugno stop ai treni, domenica a rischio bus e tramUna settimana di scioperi nei trasporti ha coinvolto diverse modalità di viaggio.

Leggi anche: Scioperi giugno 2026, trasporti a rischio. Treni, aerei e bus: tutte le date da segnare

Temi più discussi: Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni di questa settimana; Settimana di scioperi, oggi comparto aereo e trasporto pubblico locale; Sciopero dei trasporti confermato: treni a rischio per 24 ore. Gli orari e le fasce garantite; Sciopero dei trasporti luglio 2026: calendario e orari città per città.

Scioperi nei trasporti, sarà a una settimana nera: ecco orari e fasce di garanziaAeroporto - voli in ritardo - sciopero - voli cancellati - disagi trasporti - ... msn.com

Scioperi nei trasporti: disagi in vista a Malpensa, EasyJet e sui treni FS e TrenordMartedì 21 luglio sciopero di 24 ore per i servizi di terra di Malpensa e per il personale EasyJet. Nuove agitazioni ferroviarie in programma il 23 e 24 luglio. Ecco cosa c'è da sapere. laprovinciadivarese.it