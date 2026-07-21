Scienze della formazione primaria 2026 27 ecco i BANDI e le scadenze

Il test di accesso per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis si terrà il 11 settembre 2026. Le università che offrono questo corso hanno pubblicato i bandi con le relative scadenze per la presentazione delle domande. Gli studenti interessati devono consultare i siti delle singole istituzioni per i dettagli specifici e i termini di iscrizione.

Il test di accesso per il corso di Laurea Scienze della formazione primaria LM85bis è previsto per il prossimo 11 settembre. Le pagine degli Atenei che erogano il corso, con il bando e la scadenza per la presentazione della domanda. L'articolo Scienze della formazione primaria 202627, ecco i BANDI e le scadenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, la compilazione della domanda e tutti i consigli utili

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Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Domande online dal 16 luglio al 24 agosto 2026 (ore 12:00). Maggiori informazioni e bando: unirc.it x.com

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