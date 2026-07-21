Le fiorettiste italiane sono pronte per i Mondiali di scherma che si svolgeranno da domani a Hong Kong. Martina Batini e Martina Favaretto, insieme ad Arianna Errigo e Anna Cristino, compongono un quartetto considerato tra i migliori a livello mondiale. Le due atlete sono in cerca di riscatto dopo la partecipazione agli Europei. La squadra italiana punta a ottenere il titolo mondiale.

Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Un quartetto che ogni nazione del mondo invidierebbe e che sul quale l’Italia punta moltissimo in vista degli ormai imminenti Mondiali di scherma che si terranno da domani ad Hong Kong. Le fiorettiste azzurre saranno comunque in pedana solo da lunedì prossimo in una prova individuale nella quale si presentano assolutamente tra le favorite per la conquista della medaglia d’oro. Una stagione strepitosa tra Coppa del Mondo e Grand Prix soprattutto per Batini e Favaretto, che si presentano da numero uno e due del ranking mondiale in questa rassegna iridata. Entrambe, però, sono reduci dal passo falso agli Europei e sicuramente vorranno riscattare la mancata medaglia continentale a livello individuale, in una giornata davvero storta è negativa per entrambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, le fiorettiste azzurre a caccia del titolo Mondiale. Batini e Favaretto pronte al riscatto post Europeo

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