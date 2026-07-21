Due cittadini egiziani sono stati arrestati a Ragusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono stati fermati in relazione a un’attività di scafisti, con tariffe fino a 12.000 euro per il trasporto in Italia. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di migranti via mare. I due sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. E’ accaduto a Ragusa. Ad individuare i due personale della polizia, unitamente ai militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Pozzallo. L’attività investigativa della squadra mobile è stata avviata a seguito dello sbarco, al porto di Pozzallo, di 26 migranti, t utti di sesso maschile, soccorsi dalla motovedetta della Capitaneria di porto nel corso di un’operazione di ricerca e soccorso in mare. Le indagini, sviluppate attraverso le testimonianze di alcuni migranti e le... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Scafisti, la pacchia è finita: due egiziani arrestati a Ragusa. Fino a 12mila euro per un viaggio in Italia

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